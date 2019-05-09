"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш не перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб не заинтересовал в приобретении футболиста, несмотря на предыдущую информацию о трансфере игрока за 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 17 результативных передач.

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