"Манчестер Сити" не договорился со Стерлингом по новому контракту

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"Манчестер Сити" не договорился со Стерлингом по новому контракту

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" не сумел договориться с нападающим Рахимом Стерлингом по новому контракту, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, Стерлинг не уверен в своем положении основного игрока в том случае, если "Манчестер Сити" купит полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

В прошлом сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результатиных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. 

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