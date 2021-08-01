"Манчестер Сити" не договорился со Стерлингом по новому контракту

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" не сумел договориться с нападающим Рахимом Стерлингом по новому контракту, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, Стерлинг не уверен в своем положении основного игрока в том случае, если "Манчестер Сити" купит полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

В прошлом сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результатиных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" будет платить Кейну одну из самых высоких зарплат в мире в случае перехода. | http://soccernews.ru