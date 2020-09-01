"Манчестер Сити" не готов платить за трансфер Месси

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"Манчестер Сити" не готов платить за трансфер Месси

Переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити" находится на грани срыва.

По информации Mundo Deportivo, "горожане" согласны только на подписание аргентинца в качестве свободного агента, то есть платить за него клуб не собирается.

В "Сити" подсчитали, во сколько им обойдётся трансфер звёздного футболиста, и пришли к выводу, что его зарплата и так станет серьёзной нагрузкой для бюджета.

Напомним, что отступные в контракте Месси составляют 700 миллионов евро. Форвард хочет расторгнуть контракт с "Барсой" в одностороннем порядке, но руководство "сине-гранатовых" такой вариант блокирует.

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