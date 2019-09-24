"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели

Месть за Суперкубок УЕФА удалась!

"Челси" принимал лидера чемпионата и сыграл на равных. Молодая команда "синих" создала больше моментов, но опытный "Ливерпуль" все равно взял 3 очка, не предъявив ничего удивительного. Юрген Клопп использовал свой козырь (его команда больше всех в АПЛ забивает после стандартов), который пришелся на главный недостаток Фрэнка Лэмпарда (не умеет поставить игру на стандартах у своих ворот). Результат – все 4 голевые моменты "красных" пришли после угловых и штрафных. "Ливерпуль" сохраняет 5-очковый гандикап перед "Сити" после 6 стартовых туров без потерь. "Lets talk about six, baby" от Юргена Клоппа снова актуальны.

"Манчестер Сити", ты слишком хорош, иди домой!

"Манчестер Сити" после дуэли с Шахтером в Лиге Чемпионов (очень простой, нужно сказать) разнес "Уотфорд" со счетом 8:0 – не хватило одного гола для рекорда АПЛ. Гениальный матч провели Кевин де Брюйне и Бернарду Силва, а Фернандиньо в центре обороны снова нормально не проэкзаменовали. Все что можно сказать о матче – Флорес удачно зашел в "Уотфорд" на второй срок: второй матч и уже 8:0!

"Середняки" еще раз доказали кризис ТОПов

"Лестер" и "Вест Хэм" воспринимаются главными претендентами на то, чтобы разбить в этом сезоне элитную ТОП-6. В отчетном туре эти команды сделали важный шаг на пути к цели и разместились в группе лидеров сразу за спинами "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". "Лестер" в ярком равном матче обыграл "Тоттенхэм", а "Вест Хэм" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед". Джеймс Мэддисон и Андрей Ярмоленко – лучшие в своих командах на этой неделе, они забили победные голы и вели игру своих команд. Украинец посрамил самого дорогого защитника мира Харри Магуайра и спровоцировал эйфорию в Лондоне (забил из-под самого дорого защитника в ворота самого высокооплачиваемого вратаря, вот так связка!). Правда, "Вест Хэм" глобально не стоит переоценивать –Пеллегрини пока что везет: за 6 туров они пропустили на 5 голов меньше и набрали на 5 очков больше, чем показывает система xG (больший перебор только у "Ливерпуля", как ни странно). Рано или поздно наступит спад в результатах. Ну а о "Манчестер Юнайтед" вообще сложно что-то говорить. Кажется, никто, в том числе и Сульшер, не понимает, во что играет команда и как это исправить. Все печально: нынешний состав МЮ называют худшим в истории клуба, а над главным тренером нависла гильотина. "Возможно, меня уволили правильно, ведь тренер отвечает за результат, но "Манчестер Юнайтед" сейчас еще хуже. Думаю, у них будут проблемы не просто с попаданием в Лигу Чемпионов, а с сохранением места в топ-6", – делится впечатлениями Жозе Моуринью.

Вальверде аут!

Нынешнюю "Барселону" трудно узнать по игре – и это с Суаресом, Гризманном и Месси. Команда Вальверде не соответствует никаким стандартам "Барселоны" – безвольное поражение "Гранаде" без намека на прогресс откровенно пугает. Худший старт Примеры за 25 лет от тренера, который, по мнению болельщиков, убивает идентичность великого клуба и неэффективно использует ценных новичков. Очередное легкое чемпионство в сезон перестройки "Атлетико" и "Реала" под угрозой. Не столько из-за текущих результатов, как из-за ужасной игры.

Бензема вновь спасает Зидана

Судьбу поединка с лидером Примеры "Севильей" решил единственный гол Карима. Привычная картина – пока звезды лечатся, набирают форму и конфликтуют с тренером, француз стабильно забивает. Вот только настораживает, что Зидан до сих пор не поставил "Реалу" осмысленную игру, а атака в составе Бейла, Азара и Хамеса не реализовывает свой потенциал. Мадрид уже на вершине турнирной таблицы (вместе с Атлетиком), но работы у тренерского штаба не меньше, чем в Вальверде.

В Бундеслиги три претендента на чемпионство! Молимся, чтобы так было до конца!

"РБ Лейпциг" избежал похмелья после удачного старта в Лиге Чемпионов и разгромил на выезде "Вердер". Не помешала ни ротация, ни пол часа в меньшинстве – у Юлиана Нагельсманна пока чемпионские график и уверенность. "Бавария" уверенно одолела "Кельн", а Роберт Левандовски успел разменять третью сотню голов за Мюнхен и подарить дебютный гол перед родными болельщиками Коутиньо – бразилец реализовал пенальти. А дортмундская "Боруссия" же раз поплатилась за недостаток концентрации, потеряв в конце встречи победу над "Айнтрахтом". Пока все волновались за здоровье Хуммельса (его рано заменили из-за повреждения), оборона без Матса привезла себе второй гол. Марко Ройса после матча снова спросили о чемпионском менталитете, и капитан "шмелей" сорвался: "Вы уже на нервы мне действуете своим чертовым менталитетом. Еженедельно то же дерьмо. Такой пропущенный гол не имеет никакого отношения к менталитету, нужно грамотно обороняться". "Боруссия" имела легкий старт в чемпионате, но идет только на третьем месте.

Интер – новый чемпион?

Дерби делла Мадоннина не могло завершиться иначе – "нерадзурри" выглядели на порядок лучше. Антонио Конте переиграл Марко Джампаоло во всем: организованный прессинг, грамотное построение атак, оригинальный результативный стандарт, коррективы во время матча. Лукаку забивает, а футболисты "Интера" прекрасно воплощают замыслы нового специалиста, который готов привести команду к чемпионству. Пока Ювентус пропускает суперголы от откровенно средних коллективов, проигрывая 3:8 по ударам в створ, "Интер" на уровне с "Ливерпулем" остается в списке двух команд, которые еще не теряли очки в топ-лигах. И о провале со "Славией" все забыли.

Неймар заткнулся и начал приносить результат

Сколько бы Неймар ни капризничал, сколько бы фаны не забрасывали его хламом с трибун, а бразилец остается главной звездой Лиги 1 и крупнейшим активом ПСЖ. При всех своих недостатках он стабильно демонстрирует высокий класс. Во втором туре подряд Неймар эффектно вырвал для своей команды победу на последних минутах – в этом уикенде он прибил "Лион". Сделал это тогда, когда ПСЖ почти ничего уже не создавал, а соперник готовился праздновать ничью. Тухель сохраняет лидерство благодаря искусному скандалисту!