"Манчестер Сити" не интересовался Кулибали

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"Манчестер Сити" не интересовался Кулибали

Директор "Манчестер Сити" Омар Беррада заявил, что центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали никогда не был трансферной целью "горожан".

"Было любопытно следить за шумихой в СМИ, но правда в том, что мы вообще не вели переговоры о его трансфере. С улыбкой читал информацию от некоторых источников, что сделка согласована, что трансфер скоро оформят, что о нём объявят через несколько дней, хотя на самом деле мы вообще не связывались с "Наполи". Реально кандидатура Кулибали не обсуждалась", - приводит слова функционера The Athletic.

В итоге 29-летний сенегалец, несмотря на многочисленные слухи, остался в "Наполи". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Что касается "Сити", то клуб усилил центр обороны португальцем Рубеном Диашем и голландцем Натаном Аке.

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