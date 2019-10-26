"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"
В рамках 10-го утра АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу".
Таким образом, "горожане" вернулись на второе место, с которого ранее их сместил "Лестер". Отставание от "Ливерпуля" составляет три очка.
"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 3:0
Голы: Стерлинг, 46 - 1:0, де Брюйне, 65 - 2:0, Гюндоган, 70 - 3:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди (Анхелиньо, 73), Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Агуэро, 76), Габриэл Жезус.
"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Макгинн, Накамба, Грилиш (Эль-Гази, 84), Трезеге, Уэсли (Дэвис, 71).
Предупреждения: Грилиш (36), Фернандиньо (57), Гюндоган (81).
Удаление: Фернандиньо (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Астон Вилла
|10
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4