"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"

В рамках 10-го утра АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу".

Таким образом, "горожане" вернулись на второе место, с которого ранее их сместил "Лестер". Отставание от "Ливерпуля" составляет три очка.

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 3:0

Голы: Стерлинг, 46 - 1:0, де Брюйне, 65 - 2:0, Гюндоган, 70 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди (Анхелиньо, 73), Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Агуэро, 76), Габриэл Жезус.

"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Макгинн, Накамба, Грилиш (Эль-Гази, 84), Трезеге, Уэсли (Дэвис, 71).

Предупреждения: Грилиш (36), Фернандиньо (57), Гюндоган (81).

Удаление: Фернандиньо (87).

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