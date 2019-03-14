"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с основным игроком
"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с вингером Лероем Сане, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, трудности в переговорах возникли из-за родителей футболиста, которые вступили в диалог с клубом в качестве агентов.
Отметим, что мать немца - Регина Вебер, обладательница бронзовой медали по художественной гимнастике на Олимпиаде-1984, отец - бывший нападающий сборной Сенегала Сулейман Сане.
Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, сыграл 123 матча, забил 37 голов и сделал 44 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14