"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с основным игроком

"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с вингером Лероем Сане, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, трудности в переговорах возникли из-за родителей футболиста, которые вступили в диалог с клубом в качестве агентов.

Отметим, что мать немца - Регина Вебер, обладательница бронзовой медали по художественной гимнастике на Олимпиаде-1984, отец - бывший нападающий сборной Сенегала Сулейман Сане.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, сыграл 123 матча, забил 37 голов и сделал 44 ассиста.

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