"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу Алексиса Санчеса
"Манчестер Сити" продолжает переговоры о покупке чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, лондонский клуб требует за футболиста 35 миллионов евро, но "горожане" не намерены платить такую сумму.
Руководство клуба из Манчестера надеется на снижение цены, так как контракт 29-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через полгода. Таким образом летом "Манчестер Сити" может подписать игрока бесплатно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12