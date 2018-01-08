"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу Алексиса Санчеса

"Манчестер Сити" продолжает переговоры о покупке чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, лондонский клуб требует за футболиста 35 миллионов евро, но "горожане" не намерены платить такую сумму.

Руководство клуба из Манчестера надеется на снижение цены, так как контракт 29-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через полгода. Таким образом летом "Манчестер Сити" может подписать игрока бесплатно.

Не пропустите: "Арсенал" впервые за последние 100 лет пропустил четыре мяча от клуба, который не играет в АПЛ. | http://soccernews.ru