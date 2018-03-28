"Манчестер Сити" не может договориться с Жезусом о продлении контракта

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"Манчестер Сити" не может договориться с Жезусом о продлении контракта

"Манчестер Сити" не может договориться с нападающим Габриэлом Жезусом о продлении контракта, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" предложили 20-летнему бразильцу соглашение до 2023 года с зарплатой 5,3 миллионов евро за сезон, однако футболист ответил отказом.

Напомним, что действующий контракт рассчитан до 2022 года, по нему форвард зарабатывает 3,9 миллиона.

В этом сезоне Жезус сыграл за "Манчестер Сити" 32 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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