"Манчестер Сити" не может подписать Алвеса из-за лимита на легионеров

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде правого защитника Дани Алвеса.

Как сообщает Globo Esporte, "горожане" готовы удовлетворить финансовые требования бразильца, однако трансферу мешает лимит на легионеров.

Клубу необходимо продать одного иностранца и тогда 36-летний футболист, являющийся свободным агентом, сможет присоединиться к команде.

Скорее всего, "Сити" постарается избавиться от другого бразильского латераля Данило.

Напомним, что Гвардиола знаком с Алвесом по совместной работе в "Барселоне".

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