"Манчестер Сити" не намерен менять Агуэро на Санчеса

"Манчестер Сити" отказался включать нападающего Серхио Агуэро в сделку по трансферу форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на подобном обмене настаивает главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер. Впрочем, наставник "горожан" Пеп Гвардиола исключил уход Агуэро из клуба.

При этом, "Манчестер Сити" продолжает переговоры о переходе Санчеса. Сумма трансфера может составить 60-70 миллионов евро.

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