"Манчестер Сити" не нанес ни одного удара в створ ворот "Ливерпуля"

Теги манчестер ситиливерпуль

"Манчестер Сити" не нанес ни одного удара в створ ворот "Ливерпуля"

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:3.

"Горожане" в этом поединке 11 раз пробили по воротам соперника, но ни разу не попали в створ ворот.

В последний раз такое случалось с "Манчестер Сити" 26 октября 2016 в матче Кубка Лиги с "МЮ".

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комментарии
Yas

они могут только стокам и уотфордам. в ЛЧ-главные импотенты

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