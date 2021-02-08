"Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси

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"Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси"Манчестер Сити" по-прежнему хочет подписать контракт с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Как информации ESPN, англичане рассчитывают начать обсуждения деталей соглашения с аргентинцем в марте или апреле. "Городане" будут использовать не такую агрессивную тактику, как ПСЖ.

Источники заявляют, что несколько человек из "Манчестер Сити" находятся в постоянном контакте с окружением форварда.

"Сити" предложил Месси контракт как только стало понятно, что футболист готов покинуть "Барселону". Руководство английского топ-клуба было убеждено, что сможет вписаться в требования ФФП, при этом выплачивая Месси зарплату, близкую к той, что он получает в каталонском клубе.

Однако, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу отказался отпустить аргентинца. Теперь ситуация иная, срок действующего контракта Месси истекает летом и футболист может сам выбирать себе новую команду. 

Но все же, по информации источника, футболист думает только о "Барселоне" и хочет, чтобы команда хорошо закончила этот сезон.

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