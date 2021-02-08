"Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси

"Манчестер Сити" по-прежнему хочет подписать контракт с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Как информации ESPN, англичане рассчитывают начать обсуждения деталей соглашения с аргентинцем в марте или апреле. "Городане" будут использовать не такую агрессивную тактику, как ПСЖ.

Источники заявляют, что несколько человек из "Манчестер Сити" находятся в постоянном контакте с окружением форварда.

"Сити" предложил Месси контракт как только стало понятно, что футболист готов покинуть "Барселону". Руководство английского топ-клуба было убеждено, что сможет вписаться в требования ФФП, при этом выплачивая Месси зарплату, близкую к той, что он получает в каталонском клубе.