"Манчестер Сити" не отказывается от Харри Кейна

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Будущее нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" не отказывается от трансфера игрока. Руководство "горожан" готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро и сделает его, если позиция "шпор" по этому вопросу измениться.

По информации источника, "Тоттенхэм" еще не получал никаких новых предложений по Кейну и намерен оставить его в команде.

Стратегия "Сити" - быть готовыми и ждать.

Также не пропустите: Месси высказался о будущем Ла Лиги. | http://soccernews.ru