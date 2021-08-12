"Манчестер Сити" не отказывается от Харри Кейна

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"Манчестер Сити" не отказывается от Харри КейнаФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Будущее нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" не отказывается от трансфера игрока. Руководство "горожан" готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро и сделает его, если позиция "шпор" по этому вопросу измениться.

По информации источника, "Тоттенхэм" еще не получал никаких новых предложений по Кейну и намерен оставить его в команде. 

Стратегия "Сити" - быть готовыми и ждать.

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