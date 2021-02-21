"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом
"Манчестер Сити" не собирается продавать своего ведущего хавбека Кевина де Брюйне в летнее трансферное окно. Не будут даже рассматриваться предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Вместо этого, планируется подписать с полузащитником новый контракт. По информации источника, стороны уверены в скором завершении процесса обсуждения деталей.
Manchester City won’t listen any bid for Kevin de Bruyne in the summer - he’s 100% untouchable. They’re working and progressing in talks to extend his contract, confident to complete the agreement soon. #mcfc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2021
Для "горожан" фигура 29-летнего футболиста является неприкасаемой, однако в СМИ ходят слухи о возможной продаже игрока в связи с покупкой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, действующее соглашение бельгийца с клубом истекает в 2023 году.
В текущем сезоне АПЛ де Брюйне выходил на поле в 19 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 10 голевых передач.
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|Челси
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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