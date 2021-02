"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом

"Манчестер Сити" не собирается продавать своего ведущего хавбека Кевина де Брюйне в летнее трансферное окно. Не будут даже рассматриваться предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вместо этого, планируется подписать с полузащитником новый контракт. По информации источника, стороны уверены в скором завершении процесса обсуждения деталей.

Manchester City won’t listen any bid for Kevin de Bruyne in the summer - he’s 100% untouchable. They’re working and progressing in talks to extend his contract, confident to complete the agreement soon. #mcfc