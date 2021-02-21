"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом

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"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом"Манчестер Сити" не собирается продавать своего ведущего хавбека Кевина де Брюйне в летнее трансферное окно. Не будут даже рассматриваться предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вместо этого, планируется подписать с полузащитником новый контракт. По информации источника, стороны уверены в скором завершении процесса обсуждения деталей.

Для "горожан" фигура 29-летнего футболиста является неприкасаемой, однако в СМИ ходят слухи о возможной продаже игрока в связи с покупкой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

Напомним, действующее соглашение бельгийца с клубом истекает в 2023 году.

В текущем сезоне АПЛ де Брюйне выходил на поле в 19 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 10 голевых передач.

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