"Манчестер Сити" не проигрывает дома в 27 матчах АПЛ подряд

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимает "Манчестер Юнайтед" (2:0, первый тайм).

Как сообщает Opta, "горожане" не проигрывают дома в 27 матчах АПЛ подряд (22 победы и 5 ничьих).

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче "Сити" досрочно оформит чемпионство.

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