"Манчестер Сити" не проигрывает дома в 27 матчах АПЛ подряд

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"Манчестер Сити" не проигрывает дома в 27 матчах АПЛ подряд

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимает "Манчестер Юнайтед" (2:0, первый тайм).

Как сообщает Opta, "горожане" не проигрывают дома в 27 матчах АПЛ подряд (22 победы и 5 ничьих).

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче "Сити" досрочно оформит чемпионство.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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