"Манчестер Сити" не пропускает шесть матчей подряд в АПЛ

Победа над "Тоттенхэмом" (1:0) в 10-м туре АПЛ стала для "Манчестер Сити" шестой "сухой" подряд.

Все шесть матчей ворота защищал Эдерсон.

С 22 сентября во всех турнирах клуб из Манчестера пропустил только один гол – от "Хоффенхайма" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru