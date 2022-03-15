"Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас"

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"Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Манчестер Сити", набрав 70 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 34 очками остался на 11-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" - 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Шлупп, Галлахер, Олисе (Айю, 65), Заа, Матета (Эдуар, 65).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Марез.

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