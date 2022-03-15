"Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Манчестер Сити", набрав 70 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 34 очками остался на 11-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" - 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Шлупп, Галлахер, Олисе (Айю, 65), Заа, Матета (Эдуар, 65).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Марез.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18