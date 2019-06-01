"Манчестер Сити" не собирается продавать Гюндогана

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не намерен расставаться с футболистом, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года. Манкунианцы долгое время вели переговоры о новом соглашении с игроком, но они не увенчались успехом. Впрочем, клуб намерен провести новый раунд переговоров с хавбеком.

В минувшем сезоне 28-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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