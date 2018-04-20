"Манчестер Сити" не утратил интерес к Махрезу

"Манчестер Сити" не утратил интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "горожане" вновь попытаются купить 27-летнего алжирца ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 69 миллионов евро.

Напомним, что "Манчестер Сити" вёл переговоры по переходу Махреза в январе, однако тогда сделка сорвалась в последний момент.

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