"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Иско

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"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Иско"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, ближайшим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не планирует предпринимать попыток подписать 25-летнего хавбека "сливочных".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач в 41 матче за "Реал".

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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