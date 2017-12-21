"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Санчеса в январе

"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Как информирует Express, "горожане" рассчитывают заполучить 29-летнего нападающего "канониров" бесплатно летом следующего года, когда у него истечет срок действия контракта с его клубом. Однако помешать планам "Сити" вполне может французский ПСЖ, который уже определился с размером своего предложения по чилийцу.

Напомним, Хави похвалил Гвардиолу и его команду. | soccernews.ru