"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Санчеса в январе

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"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании Санчеса в январе"Манчестер Сити" не заинтересован в подписании форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Как информирует Express, "горожане" рассчитывают заполучить 29-летнего нападающего "канониров" бесплатно летом следующего года, когда у него истечет срок действия контракта с его клубом. Однако помешать планам "Сити" вполне может французский ПСЖ, который уже определился с размером своего предложения по чилийцу.

Напомним, Хави похвалил Гвардиолу и его команду. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Не думаю, что дело в 20-30 миллионах евро за Санчеса. Если Арсенал согласится, то Санчес перейдет в Сити зимой.

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