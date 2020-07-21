"Манчестер Сити" недоволен действиями "Арсенала"

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"Манчестер Сити" недоволен действиями "Арсенала"

В "Манчестер Сити" считают, что "Арсенал" активно добивался отстранения "горожан" от участия в еврокубках.

По информации The Telegraph, в манкунианском клубе уверены, что именно "канониры" были инициаторами обращения в CAS с целью запретить команде играть в Лиге Чемпионов во время разбирательств.

Всего в марте против "Сити" выступили восемь представителей Премьер-лиги, в том числе "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".

В итоге арбитраж удовлетворил апелляцию "горожан" и отменил двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках.

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