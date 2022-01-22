"Манчестер Сити" неожиданно потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

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"Манчестер Сити" неожиданно потерял очки в матче с "Саутгемптоном"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 12 очков.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Уокер-Питерс, 7 - 1:0, Лапорт, 65 - 1:1

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60).

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