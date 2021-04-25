"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги

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"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской ЛигиФото: Твиттер @Carabao_Cup 
В Лондоне завершился финальный матч Кубка Английской Лиги. На стадионе "Уэмбли" "Манчестер Сити" встречался с "Тоттенхэмом" и смог одержать нелегкую победу со счетом 1:0. Несмотря на очевидное преимущество, "горожане" смогли забить только в концовке встречи. Победу в турнире и очередной английский трофей команде Гвардиолы принес защитник Эмерик Лапорт, который откликнулся на точную передачу Кевина Де Брюйне.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:0 (0:0)

Гол: Лапорт, 82 - 1:0

"Манчестер Сити": Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо (Родри, 84), Стерлинг, де Брюйне (Бернарду Силва, 87).

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг (Алли, 84), Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

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