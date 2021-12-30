"Манчестер Сити" обновил рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" обновил рекорд АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" завершил 2021-й год выездной победой над "Брентфордом" со счётом 1:0.

"Горожане" за уходящий календарный год выиграли 36 матчей в английской Премьер-лиге.

Подопечные Хосепа Гвардиолы обновили рекорд турнира по данному показателю.

Ранее лучшим результатом было 33 победы "Ливерпуля" в 1982 году.

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