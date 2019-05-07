"Манчестер Сити" обновил собственный рекорд по голам в домашних матчах

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"Манчестер Сити" обновил собственный рекорд по голам в домашних матчах

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани забил 100-й гол своей команды в домашних матчах текущего сезона.

Напомним, что бельгиец поразил ворота "Лестера" в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

Как сообщает Opta, это новый рекорд английского футбола. Ранее никому не удавалось столько отличиться в играх на своём поле в рамках одной кампании.

Примечательно, что "горожане" улучшили своё же достижение.

Не пропустите: "Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности. | http://soccernews.ru
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