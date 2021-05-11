"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов

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"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" в седьмой раз в своей истории стал чемпионом Премьер-лиги, опередив "Челси" (6) по числу чемпионских титулов.

"Манчестер Сити" вышел на чистое пятое место в истории чемпионата Англии, опередив также и "Сандерленд" (6).

Чаще чемпионом становились только "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуль" (19), "Арсенал" (13) и "Эвертон" (9).

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" стал чемпионом в третий раз за последние четыре года.

Не пропустите: "Челси" обыграл "Манчестер Сити" благодаря голу на 93-й минуте. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

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