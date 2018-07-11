"Манчестер Сити" обошел "Реал" в рейтинге самых дорогих составов мира

10 июля "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" произвели громкие трансферы.

Манкунианцы приобрели за 68 миллионов евро полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, а "Реал" продал в "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду за 112 миллионов евро.

Таким образом, стоимость состава "Манчестер Сити" по оценкам авторитетного портал Transfermarkt.de возросла до 1,02 миллиарда евро, а "Реала", соответственно, упала до 899 миллионов.

"Манчестер Сити" вышел на второе место в мире по этому показателю, опередив "Реал" и уступает только "Барселоне" (1,07 миллиарда).

Также в топ-10 входят: "Челси" (884), "Ювентус" (876), "Бавария" (868), "Манчестер Юнайтед" (851), "Ливерпуль" (834), ПСЖ (825) и "Тоттенхэм" (820).

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