"Манчестер Сити" обошел "Реал" в рейтинге самых дорогих составов мира

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"Манчестер Сити" обошел "Реал" в рейтинге самых дорогих составов мира

10 июля "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" произвели громкие трансферы.

Манкунианцы приобрели за 68 миллионов евро полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, а "Реал" продал в "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду за 112 миллионов евро.

Таким образом, стоимость состава "Манчестер Сити" по оценкам авторитетного портал Transfermarkt.de возросла до 1,02 миллиарда евро, а "Реала", соответственно, упала до 899 миллионов. 

"Манчестер Сити" вышел на второе место в мире по этому показателю, опередив "Реал" и уступает только "Барселоне" (1,07 миллиарда).

Также в топ-10 входят: "Челси" (884), "Ювентус" (876), "Бавария" (868), "Манчестер Юнайтед" (851), "Ливерпуль" (834), ПСЖ (825) и "Тоттенхэм" (820).

Не пропустите: "Манчестер Сити" объявил о трансфере Махреза. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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