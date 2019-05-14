"Манчестер Сити": "Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте опубликовал заявление в ответ на обвинения клуба в финансовых махинациях.

Ранее появилась информация, что "горожане" предоставляли ложные данные о размерах спонсорских контрактов, за что им может грозить отстранение от еврокубков.

"Манчестер Сити" добросовестно сотрудничает с продолжающимся расследованием комиссии. Но материал New York Times в любом случае беспокоит нас. Последствия заключаются в том, что либо добросовестность клуба в отношении специальной комиссии неуместна, либо процесс искажается лицами, намеревающимися нанести ущерб нашей репутации и коммерческим интересам. Или и то, и другое. Опубликованные счета "Манчестер Сити" являются полными и исчерпывающими. Это предмет юридической и нормативной документации. Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными, и исчерпывающие доказательства этого факта были предоставлены комиссии", - говорится в заявлении манкунианцев.

Напомним, что "Сити" стал победителем АПЛ и в следующем сезоне должен сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Гюндоган определился со своим будущим в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru