"Манчестер Сити" объявил о переходе игрока сборной Австралии

Полузащитник "Мельбурн Сити" Дэниэл Арзани перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются. В ближайшее время хавбек будет отдан в аренду в другой клуб.

Стоит отметить, что Арзани стал самым молодым игроком в истории сборной Австралии, который сыграл на Чемпионате Мира.

19-летний Арзани выступал за "Мельбурн Сити" с 2016 года, провел за клуб 26 матчей и забил 2 гола. За сборную Австралии сыграл 5 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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