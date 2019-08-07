"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу

1 Теги манчестер ситижоау канселуювентустрансферы

"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу

Португальский защитник "Ювентуса" Жоау Канселу перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. При этом "Манчестер Сити" продал "Ювентусу" бразильского защитника Данило за 37 миллионов евро.

25-летний Канселу выступал за "Ювентус" с 2018 года, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Бенфику", "Валенсию" и "Интер". За сборную Португалии сыграл 14 матчей и забил три мяча. Чемпион Португалии, чемпион Италии, обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Наций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пока Зинченко или Уолкер цз

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Данило стал игроком "Ювентуса"

Данило стал игроком "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов