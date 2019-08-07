"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу

Португальский защитник "Ювентуса" Жоау Канселу перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. При этом "Манчестер Сити" продал "Ювентусу" бразильского защитника Данило за 37 миллионов евро.

25-летний Канселу выступал за "Ювентус" с 2018 года, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Бенфику", "Валенсию" и "Интер". За сборную Португалии сыграл 14 матчей и забил три мяча. Чемпион Португалии, чемпион Италии, обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Наций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда. | http://soccernews.ru