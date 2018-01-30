"Манчестер Сити" объявил о переходе Ляпорта

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"Манчестер Сити" объявил о переходе Ляпорта

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт перешёл в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. 23-летний француз заключил с "горожанами" контракт до лета 2023 года.

Ляпорт находился в структуре "Атлетика" с 2010 года, за основную команду дебютировал в 2012 году, сыграл 222 матча и забил 10 голов. 

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