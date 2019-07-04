"Манчестер Сити" объявил о переходе Родри за 70 миллионов евро

Испанский полузащитник Родри Эрнандес перешел из "Атлетико" в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт. В борьбе за Родри "Манчестер Сити" опередил "Баварию", так как хавбек хотел поработать под руководством Хосепа Гвардиолы.

23-летний Родри - воспитанник "Вильярреала". За "Атлетико" он выступал с 2018 по 2019 годы, провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Испании сыграл шесть матчей. Обладатель Суперкубка УЕФА.

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