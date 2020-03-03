"Манчестер Сити" объявил о переходе трансферной цели "Барселоны"

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"Манчестер Сити" объявил о переходе трансферной цели "Барселоны"

Защитник "Коритибы" Ян Коуто стал игроком "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Контракт бразильца с "горожанами" рассчитан на пять сезонов и вступит в силу с лета, когда игрок станет совершеннолетним.

Ранее фаворитом в гонке за "новым Дани Алвесом" считалась "Барселона", но "Сити" в финальной стадии переговоров действовал решительнее.

Стоит отметить, что в прошлом году Коуто стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии.

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