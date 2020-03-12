"Манчестер Сити" объявил о переносе матча с "Реалом"
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" официально перенесён.
Клубы согласовали соответствующее решение с УЕФА. Новая дата встречи пока неизвестна.
Напомним, что футболисты "бланкос" отправлены на 15-дневный карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольного "Реала".
В первом матче на "Сантьяго Бернабеу" "Сити" одержал волевую победу со счётом 2:1.
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