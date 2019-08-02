"Манчестер Сити" объявил о подписании 17-летнего нападающего

Теги манчестер ситивест бромвич альбионтрансферы

"Манчестер Сити" объявил о подписании 17-летнего нападающего

Нападающий Морган Роджерс перешёл из "Вест Бромвича" в "Манчестер Сити", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее СМИ писали, что "горожане" заплатят за 17-летнего футболиста почти 4,4 миллиона евро.

В ближайшее время перспективный форвард будет выступать за академию "Сити".

Стоит отметить, что Роджерс сыграл за основную команду "Вест Бромвича" 1 матч.

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