"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с де Брюйне

Фото: пресс-служба "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне.

Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Прежнее соглашение истекало летом 2023 года.

29-летний де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за "горожан" 255 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 105 результативных передач. В составе клуба де Брюйне дважды становился чемпионом Англии, четырежды становился обладателем Кубка английской лиги, однажды завоевал Кубок Англии, а также два раза выиграл Суперкубок Англии.

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