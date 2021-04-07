"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйне

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с де Брюйне

Фото: пресс-служба "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне.

Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Прежнее соглашение истекало летом 2023 года.

29-летний де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за "горожан" 255 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 105 результативных передач. В составе клуба де Брюйне дважды становился чемпионом Англии, четырежды становился обладателем Кубка английской лиги, однажды завоевал Кубок Англии, а также два раза выиграл Суперкубок Англии.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА

"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов