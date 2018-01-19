"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо



Бразильский полузащитник Фернандиньо подписал новый контракт с "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

32-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года, провел за клуб 212 матчей и забил 19 голов. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе" и "Шахтер". За сборную Бразилии сыграл 41 матч и забил 2 гола. Шестикратный чемпион Украины, чемпион Англии, четырехкратный обладатель Кубка Украины, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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