"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Испанский тренер Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между специалистом и клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Видео: Гвардиола подписывает новый контракт.

47-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. В завершившемся сезоне он выиграл с клубом чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

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