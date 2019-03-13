"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с ключевым игроком

"Манчестер Сити" продлил контракт с португальским полузащитником Бернарду Силвой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.

24-летний Силва перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Монако" за 50 миллионов евро. В составе манкунианцев он провел 93 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 21 результативную передачу. Чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

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