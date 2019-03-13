"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с ключевым игроком
"Манчестер Сити" продлил контракт с португальским полузащитником Бернарду Силвой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.
24-летний Силва перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Монако" за 50 миллионов евро. В составе манкунианцев он провел 93 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 21 результативную передачу. Чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.
Не пропустите: Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сарри высказался о будущем Азара в "Челси"
-
СМИ опубликовали возможный состав "Реала" в следующем сезоне
-
Опубликован проект Клубного чемпионата мира, в котором сыграют 24 клуба
-
Погба принял важное решение по своему будущему
-
Семак сделал заявление перед матчем "Вильярреал" - "Зенит"
-
Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с ключевым игроком
-
Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы
-
Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
-
Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб
-
"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
-
В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"
-
Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ
-
"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба
-
1
Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы
-
1
Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу
-
"Реал" начал переговоры по трансферу топ-форварда
-
Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
-
Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
-
Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14