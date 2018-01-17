"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Отаменди

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"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Отаменди
Аргентинский защитник Николас Отаменди продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Условия контракта не разглашаются.

29-летний Отаменди выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, провел за клуб 114 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Велес Сарсфилд", "Порту" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил 3 мяча. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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