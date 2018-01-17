"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Отаменди
Аргентинский защитник Николас Отаменди продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Условия контракта не разглашаются.
29-летний Отаменди выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, провел за клуб 114 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Велес Сарсфилд", "Порту" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил 3 мяча. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|50
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|23
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17