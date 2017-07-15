"Манчестер Сити" объявил о трансфере Дугласа Луиса

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"Манчестер Сити" объявил о трансфере Дугласа Луиса

Защитник "Васко да Гамы" Дуглас Луис стал игроком "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 19-летний бразилец заключил с "горожанами" контракт до лета 2022 года.

Не исключено, что Дуглас в ближайшее время будет отдан в аренду другому клубу.

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