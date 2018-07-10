"Манчестер Сити" объявил о трансфере Махреза

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"Манчестер Сити" объявил о трансфере Махреза

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2022 года. Хавбек получил в "Сити" 26-й номер.

27-летний Махрез выступал за "Лестер" с 2014 года, провел за клуб 179 матчей и забил 48 голов. Ранее играл за "Кимпер" и "Гавр". За сборную Алжира сыграл 39 матчей и забил 8 голов. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Не пропустите: Махрез проходит медосмотр в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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