"Манчестер Сити" объявил о трансфере Махреза

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2022 года. Хавбек получил в "Сити" 26-й номер.

27-летний Махрез выступал за "Лестер" с 2014 года, провел за клуб 179 матчей и забил 48 голов. Ранее играл за "Кимпер" и "Гавр". За сборную Алжира сыграл 39 матчей и забил 8 голов. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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