"Манчестер Сити" объявил о трансфере Рубена Диаша

Защитник лиссабонского "Бенфики" Рубен Диаш перешел в "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба английского клуба.

Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. В обратном направлении направился аргентинский защитник Николас Отаменди, за которого "Бенфика" заплатила 15 миллионов евро. Диаш подписал с "Манчестер Сити" контракт до лета 2026 года.

23-летний Диаш является воспитанником "Бенфики". Всего он провел за португальский клуб 137 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Португалии сыграл 13 матчей. Чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги наций.

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