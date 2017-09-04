"Манчестер Сити" объявил заявку на групповой этап Лиги Чемпионов

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с заявкой своей команды на групповой этап Лиги Чемпионов.

Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Аро Мурич.

Защитники: Данило, Винсент Компани, Эльяким Мангаля, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Джон Стоунз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Фабиан Делф, Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Давид Силва, Яя Туре.

Форварды: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.

Напомним, Ла Лига инициировала расследование против "Манчестер Сити" и ПСЖ. | soccernews.ru