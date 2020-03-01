"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги

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"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги

"Манчестер Сити" в финальном матче Кубка английской лиги обыграл "Астон Виллу".

В составе победителей голами отметились Серхио Агуэро и Родриго Эрнандес.

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:2 (1:2)

Голы: Агуэро, 20 - 0:1, Эрнандес, 30 - 0:2, Саматта, 41 - 1:2.

"Астон Вилла": Нюланн, Эль-Мохамади (Хурихэйн, 70), Энгелс, Таргетт, Гильбер, Мингс, Грилиш, Накамба, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Дэвис, 80).

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунс, Зинченко, Сильва (Бернарду Силва, 77), Фернандинью, Гюндоган (Де Брейне, 58), Эрнандес, Фоуден, Агуэро (Габриэл Жезус, 84), Стерлинг.

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