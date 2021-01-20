"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ
В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:0. Победу "горожанам" принесли голы Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана.
Благодаря победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 38 очков. "Астон Вилла" с 26 очками осталась на 11-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 2:0 (0:0)
Голы: Бернарду Силва, 79 - 1:0, Гюндоган, 89 (с пенальти) - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 28), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Фоден, де Брюйне (Габриэл Жезус, 59), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 72), Родри.
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Тэйлор, 75), Кэш, Баркли (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18