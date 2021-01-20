"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:0. Победу "горожанам" принесли голы Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана.

Благодаря победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 38 очков. "Астон Вилла" с 26 очками осталась на 11-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 2:0 (0:0)

Голы: Бернарду Силва, 79 - 1:0, Гюндоган, 89 (с пенальти) - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 28), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Фоден, де Брюйне (Габриэл Жезус, 59), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 72), Родри.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Тэйлор, 75), Кэш, Баркли (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.

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