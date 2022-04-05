"Манчестер Сити" обыграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Кевин де Брюйне.

Ответный матч состоится 13 апреля в Мадриде.

"Манчестер Сити" Англия – "Атлетико" Испания - 1:0 (0:0)

Гол: де Брюйне, 70 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке, Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг (Габриэл Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Льоренте (Матеус Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81).

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