"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В составе "горожан" Рахим Стерлинг отметился дублем. Еще один мяч забил новичок команды Ферран Торрес.

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)

Голы: Стерлинг, 35 - 0:1, Стерлинг, 49 - 0:2, Торрес, 65 - 0:3.

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Питерс, Лонг, Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46), Макнейл.

"Манчестер Сити": Стеффен, Фернандинью, Уокер (Хэрвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Менди, Де Брейне (Бернарду Силва, 64), Эрнандес (Аке, 74), Палмер, Стерлинг, Махрез, Торрес.

Кто станет соперником "Сити" в 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

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