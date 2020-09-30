"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
В составе "горожан" Рахим Стерлинг отметился дублем. Еще один мяч забил новичок команды Ферран Торрес.
"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)
Голы: Стерлинг, 35 - 0:1, Стерлинг, 49 - 0:2, Торрес, 65 - 0:3.
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Питерс, Лонг, Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46), Макнейл.
"Манчестер Сити": Стеффен, Фернандинью, Уокер (Хэрвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Менди, Де Брейне (Бернарду Силва, 64), Эрнандес (Аке, 74), Палмер, Стерлинг, Махрез, Торрес.
Кто станет соперником "Сити" в 1/4 финала станет известен после жеребьевки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18